По 64 МБ на каждый чиплет с ядрами и пусть DDR5 подождет.
Инсайдер, известный под псевдонимом Greymon55 в Twitter (@greymon55), высказал предположение о сроке появления на рынке процессоров AMD Ryzen с увеличенным «трехмерным» кэшем 3D V-Cache. Ранее информатор сообщал, что массовое производство этих процессоров началось в середине ноября, теперь же Greymon55 объясняет, что обычно новым продуктам требуется около трех месяцев, чтобы выйти на рынок, поэтому ждать анонса настольных процессоров Ryzen с 3D компоновкой стоит в январе, вероятно, на выставке CES 2022, а в продаже — в феврале.
Существенных изменений в архитектуре ядер процессоров Ryzen с 3D V-Cache не ожидается, их главным отличием от обычной линейки должен быть большой кэш 3-го уровня, предполагается, что у флагманской модели он будет достигать 192 МБ. В играх это может повысить производительность от 10 до 25%,
напоминает ресурс Hardware Time's со ссылкой на данные AMD
. Вполне вероятно, что такое решение продлит жизнь платформе и она будет чувствовать себя лучше, даже когда пропускной способности памяти DDR4 будет уже не хватать.