По 64 МБ на каждый чиплет с ядрами и пусть DDR5 подождет.

Инсайдер, известный под псевдонимом Greymon55 в Twitter (@greymon55), высказал предположение о сроке появления на рынке процессоров AMD Ryzen с увеличенным «трехмерным» кэшем 3D V-Cache. Ранее информатор сообщал, что массовое производство этих процессоров началось в середине ноября, теперь же Greymon55 объясняет, что обычно новым продуктам требуется около трех месяцев, чтобы выйти на рынок, поэтому ждать анонса настольных процессоров Ryzen с 3D компоновкой стоит в январе, вероятно, на выставке CES 2022, а в продаже — в феврале.