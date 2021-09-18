The Elder Scrolls Online получит сглаживание на базе машинного обучения DLAA
Технология сглаживания с алгоритмами машинного обучения NVIDIA DLSS позволяет увеличить производительность с сохранением качества изображения в требовательных играх, особенно при высоком разрешении и эффектах трассировки лучей. Технология дает дополнительные силы видеокартам RTX среднего сегмента, позволяя им «переваривать» разрешения 4K, а владельцам флагманских видеокарт позволяет сохранить приемлемую частоту кадров при максимально возможных настройках.
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В старых играх, которые для видеокарт RTX любого поколения не представляют сложности, DLSS бесполезен. Однако разработчики из ZeniMax Online Studios нашли возможность использовать технологию для повышения качества графики в The Elder Scrolls Online, 7-летней MMORPG, вышедшей в 2014 году. Ведущий инженер по графике в ZeniMax Алекс Тардиф (Alex Tardif) рассказал в своем Twitter @longbool о создании технологии Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) — модификации DLSS, из которой исключен компонент апскейлинга.
Подробностей о работе DLAA не так много, технология точно не будет повышать производительность или компенсировать ее снижение при сглаживании, но качество изображения должно быть выше всех похвал: «…абсолютно невероятное сглаживание. Это невероятно, это безумие, насколько это хорошо», — цитирует креативного директора ZeniMax Online Рича Ламберта ресурс Wccftech.
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