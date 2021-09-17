Microsoft назвала дату выхода бессрочного Office 2021 для потребителей
Microsoft накануне сообщила о выпуске новых бессрочных версий Office. Новый офисный пакет уже доступен для организаций в канале долгосрочного обслуживания LTSC, а для потребителей Office 2021 станет доступен в день выхода Windows 11 — 5 октября. Бессрочные версии хороши тем, что в отличие от облачного Office 365, не распространяются по модели подписок, а приобретаются один раз. Срок поддержки таких версий сейчас длится 5 лет.
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Несмотря на продвижение компанией Office 365 и его адаптации для различных сценариев использования, многие клиенты продолжаю отдавать предпочтение бессрочным версиям, даже с учетом того, что новые возможности они не получают. Microsoft позиционирует Office LTSC как пакет, разработанный для специфичных случаев использования, например, на системах управления производственными процессами.
Как отмечает The Verge, Office 2021 должен получить те же новые возможности, что и LTSC вариант, а именно: темный режим и своеобразный режим чтения, динамические массивы и функцию «ПРОСМОТРХ». Функция «ПРОСМОТРХ» позволит облегчить поиск данных в массивах и отказаться от сложных связок «ВПР», «ГПР», «ИНДЕКС» и «ПОИСКПОЗ».
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