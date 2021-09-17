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Microsoft накануне сообщила о выпуске новых бессрочных версий Office. Новый офисный пакет уже доступен для организаций в канале долгосрочного обслуживания LTSC, а для потребителей Office 2021 станет доступен в день выхода Windows 11 — 5 октября. Бессрочные версии хороши тем, что в отличие от облачного Office 365, не распространяются по модели подписок, а приобретаются один раз. Срок поддержки таких версий сейчас длится 5 лет.

Несмотря на продвижение компанией Office 365 и его адаптации для различных сценариев использования, многие клиенты продолжаю отдавать предпочтение бессрочным версиям, даже с учетом того, что новые возможности они не получают. Microsoft позиционирует Office LTSC как пакет, разработанный для специфичных случаев использования, например, на системах управления производственными процессами.

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Как отмечает The Verge, Office 2021 должен получить те же новые возможности, что и LTSC вариант, а именно: темный режим и своеобразный режим чтения, динамические массивы и функцию «ПРОСМОТРХ». Функция «ПРОСМОТРХ» позволит облегчить поиск данных в массивах и отказаться от сложных связок «ВПР», «ГПР», «ИНДЕКС» и «ПОИСКПОЗ».