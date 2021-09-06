Ремастер Alan Wake может использовать движок Control и поддерживать трассировку лучей
Последние месяцы активно обсуждается ремастер популярного психологического экшена Alan Wake от Remedy Entertainment. Накануне игру заметили в тайваньском магазине и, по слухам, она будет официально представлена на этой неделе, а релиз, если верить информации из каталога магазина, состоится 5 октября. Эту информацию дополнил ресурс Nintendopal, которому через собственные источники удалось получить некоторые интересные подробности.
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По информации Nintendopal, Alan Wake Remastered будет использовать в своей основе игровой движок Northlight Engine, известный по игре Control. Игра будет поддерживать частоту кадров 60 FPS в высоком разрешении и эффекты трассировки лучей на консолях нового поколения PS5 и Xbox Series X|S. Предыдущее поколение консолей трассировку лучей не получит, но графика все равно заметно улучшится. Как отмечает ресурс, о версии для Nintendo Switch информации нет, предполагается, что ремастер будет доступен на портативной консоли Nintendo так же, как и Control — через облачный сервис.
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