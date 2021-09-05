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С предварительными ценами на процессоры Alder Lake-S сообществу уже удалось познакомиться, теперь настало время оценить стоимость материнских плат и понять, с какой суммой придется расстаться, чтобы купить новую платформу LGA1700. Снова Twitter блогер @momomo_us первым фиксирует появление в прайс листах новинок, материнских плат Z690 от Gigabyte, и снова в австралийских магазинах.

К сожалению, в прайс листах нет никакой подробной технической информации, но есть названия продуктов и цены: GA-Z690-AORUS-MASTER и GA-Z690-AORUS-ELITE-AX стоимостью 768,90 и 439,90 австралийских долларов (AUR) соответственно. В переводе на доллары США стоимость моделей составит приблизительно 573 и 327 USD. Неизвестно, включают ли цены местный налог в 10%.

Поддержка DDR4 должна быть указана ошибочно. Источник: Twitter @momomo_us

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С учетом ранее появившихся цен процессоров Alder Lake-S, топовый комплект с Intel Core i9-12900K и Gigabyte GA-Z690-AORUS-MASTER обойдется в 1300 USD, прибавив к этому 300 USD за комплект оперативной памяти DDR5 объемом 32 ГБ (который несколько месяцев назад был замечен на Amazon), получаем 1600 USD — вот и ценовой ориентир для самого производительного комплекта на базе Alder Lake.