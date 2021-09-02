Европейские цены процессоров Intel Alder Lake-S — i9-12900K дешевле 55000 рублей без учета налогов
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Известный регулярными инсайдами технический Twitter блогер @momomo_us опубликовал на своей странице подборку цен процессоров Intel Alder Lake-S у различных европейских ритейлеров. В списке присутствуют модели i5, i7 и i9 с разблокированным множителем в двух модификациях K и KF — с и без встроенного графического ядра.
Стоимость Core i9-12900K без учета налогов достигает 612,78 евро или около 52700 рублей. Модель без встроенной графики дешевле на 27 евро, ее максимальная стоимость около 50400 рублей. Флагманский процессор сочетает 8 производительных ядер P-Core с поддержкой HT и 8 эффективных ядер E-Core. Модель Core i7-12700K стоит уже до 433,56 евро или 37300 рублей, конфигурация этого и других процессоров остается неизвестной, предполагается, что он будет сочетать P и E-Core по формуле 8 + 4. Обычно наиболее популярная у покупателей модель Core i5 в новом исполнении 12600K с предполагаемой конфигурацией 6 + 4 оценивается в 302,29 евро или 26000 рублей.
Приводится также стоимость текущего флагмана Core i9-11900K, в сравнении с которой Core i9-12900K оказывается на 10,5% дороже. Небольшая разница с учетом существенно возросшего количества ядер и IPC.
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