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Успех архитектуры Zen позволил компании AMD укрепить свои позиции по всем фронтам. Процессоры Ryzen пользуются огромным спросом среди потребителей, а процессоры EPYC привлекают все больше внимания в серверном сегменте за счет своей высокой производительности и эффективности. Регулярно мы видим новости о выборе процессоров AMD EPYC для новых серверов и высокопроизводительных платформ, на этот раз инженер компании Cloudflare объяснил свой выбор в пользу AMD EPYC, а не Intel Xeon.

Инженер по эксплуатации платформ Cloudflare Крис Хауэллс рассказал о работе над проектом сервера 11-го поколения. Специалист отмечает, что «Запросы на ватт — одна из наших определяющих характеристик при тестировании нового оборудования», именно поэтому процессоры Intel Ice Lake Xeon не были выбраны для нового поколения серверов. В сравнении с AMD EPYC Milan «энергопотребление на сервер было на несколько сотен ватт выше», хотя по производительности процессоры могли конкурировать, отмечает специалист. В серверах Cloudflare 10-го поколения также используются процессоры AMD EPYC, но предыдущего семейства Rome.