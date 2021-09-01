Инженер Cloudflare назвал Intel Ice Lake Xeon непривлекательными по производительности на ватт
Успех архитектуры Zen позволил компании AMD укрепить свои позиции по всем фронтам. Процессоры Ryzen пользуются огромным спросом среди потребителей, а процессоры EPYC привлекают все больше внимания в серверном сегменте за счет своей высокой производительности и эффективности. Регулярно мы видим новости о выборе процессоров AMD EPYC для новых серверов и высокопроизводительных платформ, на этот раз инженер компании Cloudflare объяснил свой выбор в пользу AMD EPYC, а не Intel Xeon.
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Инженер по эксплуатации платформ Cloudflare Крис Хауэллс рассказал о работе над проектом сервера 11-го поколения. Специалист отмечает, что «Запросы на ватт — одна из наших определяющих характеристик при тестировании нового оборудования», именно поэтому процессоры Intel Ice Lake Xeon не были выбраны для нового поколения серверов. В сравнении с AMD EPYC Milan «энергопотребление на сервер было на несколько сотен ватт выше», хотя по производительности процессоры могли конкурировать, отмечает специалист. В серверах Cloudflare 10-го поколения также используются процессоры AMD EPYC, но предыдущего семейства Rome.
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