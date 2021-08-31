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Компания Fractal Design предупреждает владельцев компьютерных корпусов Torrent об опасности комплектных хабов для вентиляторов Nexus 9P Slim Fan Hub. Ошибка на производстве вылилась в неисправность, которая может привести к короткому замыканию, поэтому всем обладателям данных корпусов нужно незамедлительно прекратить эксплуатацию хаба.

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Хаб находится на задней поверхности главной монтажной панели, в нижней ее части, и крепится к раме тремя винтами. На сайте Fractal Design приводится инструкция по демонтажу и другим операциям, которые потребуется выполнить для получения сведений, необходимых при заполнении анкеты для замены — компания пересмотрела конструкцию печатной платы и готова предоставить всем владельцам новые хабы бесплатно.

Также компания работает с розничными продавцами, чтобы наладить процесс возврата для покупателей, которые предпочтут такой вариант для себя наиболее предпочтительным. На данный момент продажи Torrent приостановлены.

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