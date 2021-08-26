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Seagate представляет для Xbox внешние накопители Game Drive объемом до 8 ТБ

Есть специальный вариант для поклонников серии игр Halo.
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Ограниченный объем встроенного накопителя — наболевший вопрос для многих владельцев игровых консолей. Современные игры выросли в объеме, пара-тройка крупных проектов может занять все свободное место. Внешний накопитель — один из вариантов решения проблемы. Для игровых консолей Xbox появились новые модели от Seagate, разработанные для тех, кому нужна максимальная емкость.

Источник: Seagate

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Seagate объявила о выпуске внешних жестких дисков Game Drive и Game Drive Hub, которые совместимы с Xbox Series X|S, Xbox One и Game Pass. Накопители выполнены в минималистичном дизайне с зеленой светодиодной подсветкой, конструкция удобна и практична как для стационарного использования, так и для транспортировки. Диски подключаются через высокоскоростной USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), процесс не занимает более двух минут. Для фанатов серии игр Halo накопитель Game Drive также доступен в исполнении Halo Infinite SE. Кроме уникальной раскраски данная модель получила настраиваемую RGB подсветку.

Отличия между Game Drive и Game Drive Hub заключаются не только в объеме, но и в наличии у последнего концентратора с комбинацией портов USB-C и USB-A на передней панели и адаптера питания, что позволяет подключать и заряжать дополнительные устройства.

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Варианты и рекомендованная стоимость в долларах США:

  • Game Drive: 2 ТБ ($92,49), 4 ТБ ($124,99)
  • Game Drive Hub: 8 ТБ ($219,99)
  • Game Drive Halo Infinite SE 2 ТБ ($99,99), 5 ТБ ($169,99)

Источники: Seagate и TechPowerUp

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