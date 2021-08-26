Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ограниченный объем встроенного накопителя — наболевший вопрос для многих владельцев игровых консолей. Современные игры выросли в объеме, пара-тройка крупных проектов может занять все свободное место. Внешний накопитель — один из вариантов решения проблемы. Для игровых консолей Xbox появились новые модели от Seagate, разработанные для тех, кому нужна максимальная емкость.

реклама

Seagate объявила о выпуске внешних жестких дисков Game Drive и Game Drive Hub, которые совместимы с Xbox Series X|S, Xbox One и Game Pass. Накопители выполнены в минималистичном дизайне с зеленой светодиодной подсветкой, конструкция удобна и практична как для стационарного использования, так и для транспортировки. Диски подключаются через высокоскоростной USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), процесс не занимает более двух минут. Для фанатов серии игр Halo накопитель Game Drive также доступен в исполнении Halo Infinite SE. Кроме уникальной раскраски данная модель получила настраиваемую RGB подсветку.

Отличия между Game Drive и Game Drive Hub заключаются не только в объеме, но и в наличии у последнего концентратора с комбинацией портов USB-C и USB-A на передней панели и адаптера питания, что позволяет подключать и заряжать дополнительные устройства.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Варианты и рекомендованная стоимость в долларах США:

Game Drive: 2 ТБ ($92,49), 4 ТБ ($124,99)

Game Drive Hub: 8 ТБ ($219,99)

Game Drive Halo Infinite SE 2 ТБ ($99,99), 5 ТБ ($169,99)

Источники: Seagate и TechPowerUp