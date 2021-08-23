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Китайский технологический гигант Xiaomi поделился новостью в своем официальном Twitter аккаунте о запланированном на 15 сентября мероприятии по запуску нового продукта. Готовит компания что-то крупное: «Мы обещаем, что это будет захватывающий момент для всех вас!», — отмечается в анонсе. Хотя компания не уточнила, какой продукт она планирует представить в следующем месяце, на этот счет есть достаточно правдоподобные догадки.

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Поклонники Xiaomi ожидают от компании глобального запуска серии 11-дюймовых планшетов Xiaomi Mi Pad 5 на базе чипсетов Qualcomm Snapdragon 860 и 870, а также смартфонов Xiaomi Mi 11T, одна из версий которого должна быть основана на чипсете MediaTek и получить тройную камеру с основным сенсором на 64 МП. Об этом сообщает ресурс Gizmochina, ссылаясь на появившиеся недавно слухи о презентации этих устройств в следующем месяце.

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Ранее считалось, что для каждого устройства будет проводиться отдельное мероприятие, так предполагаемой датой презентации смартфонов Mi 11T считалось 23 сентября. Теперь есть вероятность, что планшеты Xiaomi Mi Pad 5, и смартфоны Xiaomi Mi 11T будут представлены в один день.