Xiaomi планирует запуск новых продуктов 15 сентября — это могут быть смартфоны Mi 11T
Китайский технологический гигант Xiaomi поделился новостью в своем официальном Twitter аккаунте о запланированном на 15 сентября мероприятии по запуску нового продукта. Готовит компания что-то крупное: «Мы обещаем, что это будет захватывающий момент для всех вас!», — отмечается в анонсе. Хотя компания не уточнила, какой продукт она планирует представить в следующем месяце, на этот счет есть достаточно правдоподобные догадки.
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Поклонники Xiaomi ожидают от компании глобального запуска серии 11-дюймовых планшетов Xiaomi Mi Pad 5 на базе чипсетов Qualcomm Snapdragon 860 и 870, а также смартфонов Xiaomi Mi 11T, одна из версий которого должна быть основана на чипсете MediaTek и получить тройную камеру с основным сенсором на 64 МП. Об этом сообщает ресурс Gizmochina, ссылаясь на появившиеся недавно слухи о презентации этих устройств в следующем месяце.
Ранее считалось, что для каждого устройства будет проводиться отдельное мероприятие, так предполагаемой датой презентации смартфонов Mi 11T считалось 23 сентября. Теперь есть вероятность, что планшеты Xiaomi Mi Pad 5, и смартфоны Xiaomi Mi 11T будут представлены в один день.
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