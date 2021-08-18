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Выход графических решений RDNA 3 в следующем году подтвержден AMD, при этом NVIDIA, напротив, пока ничего не раскрывает. По неофициальным оценкам, видеокарты AMD следующей серии появятся ближе к середине или концу года, в это же время конкурирующие решения должна представить NVIDIA, об этом сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter-инсайдера @greymon55.

Кто же на этот раз представит следующее поколение видеокарт первым. Вероятно, у AMD есть шансы опередить NVIDIA и откусить больший кусок пирога, если к тому моменту удастся побороть проблемы с поставками. Утверждается, что стадии tape-out графические чипы Ada Lovelace достигнут к концу этого года, в лучшем случае, а массовое производство начнется не ранее середины следующего.

Источник: Twitter @greymon55 анонсы и реклама RX 6600XT Sapphire дешево в Ситилинке Еще одна недорогая 6600XT Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Предполагается, что флагманским в будущей линейке NVIDIA станет 5-нм монолитный графический процессор с 18432 ядрами CUDA, при необходимости его может заменить более производительный многочиповый вариант на базе архитектуры Hopper.