Началом массового производства следующего поколения GPU NVIDIA инсайдеры считают середину 2022 года
Выход графических решений RDNA 3 в следующем году подтвержден AMD, при этом NVIDIA, напротив, пока ничего не раскрывает. По неофициальным оценкам, видеокарты AMD следующей серии появятся ближе к середине или концу года, в это же время конкурирующие решения должна представить NVIDIA, об этом сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter-инсайдера @greymon55.
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Кто же на этот раз представит следующее поколение видеокарт первым. Вероятно, у AMD есть шансы опередить NVIDIA и откусить больший кусок пирога, если к тому моменту удастся побороть проблемы с поставками. Утверждается, что стадии tape-out графические чипы Ada Lovelace достигнут к концу этого года, в лучшем случае, а массовое производство начнется не ранее середины следующего.
Предполагается, что флагманским в будущей линейке NVIDIA станет 5-нм монолитный графический процессор с 18432 ядрами CUDA, при необходимости его может заменить более производительный многочиповый вариант на базе архитектуры Hopper.
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