Процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 5000 сохранят 64 ядра в максимальной конфигурации
За несколько дней в сети появился огромный объем данных о будущих процессорах компании AMD для всех сегментов рынка. Основную информацию о будущих моделях Threadripper 5000 для высокопроизводительных настольных систем (HEDT) с сокетом TRX40 и профессиональных рабочих станций PRO (Workstation) с сокетом WRX80 собрали ресурсы Wccftech и VideoCardz. По опубликованной информации, новые процессоры не прибавили в количестве ядер относительно предыдущего поколения на базе архитектуры Zen2, сохранив диапазоны TDP.
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Модели классов HEDT и Workstation в максимальной конфигурации получат 64 ядра. Среди HEDT вариантов присутствует три конфигурации с 64, 32 и 24 ядрами, в PRO линейке выбор богаче, доступны 16 и 12-ядерные модели. Как и ранее процессоры PRO выделяются поддержкой 8-канальной памяти и 128 линий PCIe 4-го поколения, этот бонус требует более производительного IOD, мощность которого у флагманских процессоров выше, чем у HEDT вариантов – до 110 Вт против 80 Вт.
Отмечается, что размеры корпуса процессоров и разъема LGA не изменились, а значит совместимость Threadripper следующего поколения под кодовым именем Chagall с существующими материнскими платами TRX40 и WRX80 должна сохраниться. Выпуск Threadripper 5000 запланирован на ноябрь.
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