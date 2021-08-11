Задержки в разработке новых скафандров вынуждают NASA отложить высадку на Луну
Последняя высадка людей на Луну состоялась в 1972 году. На данный момент NASA активно работает над очередной программой высадки в рамках миссии «Артемида» и до недавнего времени аэрокосмическое агентство США называло 2024 год крайним сроком возвращения астронавтов на поверхность Луны. Однако теперь уложиться в эти сроки нереально и главной причиной этого являются скафандры, сообщает The Verge со ссылкой на отчет генерального инспектора NASA (pdf).
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Современные скафандры не обновлялись много лет и не предназначены для длительных прогулок по Луне. Новые скафандры NASA разрабатывает с 2007 года, в них уже вложено 420 миллионов долларов, но они все еще не готовы, потребуется еще 2 года на завершение и дополнительные инвестиции, сумма которых к 2025 году превысит миллиард долларов. Первые скафандры будут готовы не ранее апреля 2025 года.
Одной из причин задержки стала пандемия, NASA пришлось закрыть часть исследовательских центров, сократилось финансирование и, как следствие, объем расходов на разработку. Только эти факторы привели к отставанию от графика на 6 месяцев, на это наложились технические проблемы с модулями управления скафандрами.
Еще одной возможной причиной является большое количество организаций, участвующих в разработке, что ухудшает координацию в работе над проектом. Всего организаций 27, подчеркивает журналист CNBC Майкл Шитц в своем Twitter, также отмечая заявление руководителя программы пилотируемых космических полетов NASA о пересмотре графика разработки скафандров и планах проведения их испытаний летом следующего года на МКС.
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