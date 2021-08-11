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Последняя высадка людей на Луну состоялась в 1972 году. На данный момент NASA активно работает над очередной программой высадки в рамках миссии «Артемида» и до недавнего времени аэрокосмическое агентство США называло 2024 год крайним сроком возвращения астронавтов на поверхность Луны. Однако теперь уложиться в эти сроки нереально и главной причиной этого являются скафандры, сообщает The Verge со ссылкой на отчет генерального инспектора NASA (pdf).

Современные скафандры не обновлялись много лет и не предназначены для длительных прогулок по Луне. Новые скафандры NASA разрабатывает с 2007 года, в них уже вложено 420 миллионов долларов, но они все еще не готовы, потребуется еще 2 года на завершение и дополнительные инвестиции, сумма которых к 2025 году превысит миллиард долларов. Первые скафандры будут готовы не ранее апреля 2025 года.

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Одной из причин задержки стала пандемия, NASA пришлось закрыть часть исследовательских центров, сократилось финансирование и, как следствие, объем расходов на разработку. Только эти факторы привели к отставанию от графика на 6 месяцев, на это наложились технические проблемы с модулями управления скафандрами.

Еще одной возможной причиной является большое количество организаций, участвующих в разработке, что ухудшает координацию в работе над проектом. Всего организаций 27, подчеркивает журналист CNBC Майкл Шитц в своем Twitter, также отмечая заявление руководителя программы пилотируемых космических полетов NASA о пересмотре графика разработки скафандров и планах проведения их испытаний летом следующего года на МКС.