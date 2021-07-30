Huawei запускает программу обновления флэш-памяти для старых смартфонов
Компания Huawei достаточно активно поддерживает даже не самые новые мобильные устройства обновлениями программного обеспечения, а теперь стало известно, что крупнейший китайский производитель потребительской электроники собирается предложить владельцам более чем 30 моделей смартфонов продлить жизнь своему устройству с помощью замены встроенного накопителя. Как подчеркивает GSMArena, в списке есть даже Nova 2S, анонсированной в декабре 2017 года.
реклама
В программе участвуют модели, которые Huawei переводит на новую операционную систему HarmonyOS. Уже в этом месяце владельцы смартфонов, присутствующих в списке, могут обратиться в центр обслуживания и воспользоваться услугой замены флэш-памяти. Владелец волен выбрать нужный объем — 128, 256 или 512 ГБ. Таким образом, для многих владельцев открывается возможность не только замены памяти, но и увеличения ее объема.
Услуга не бесплатна, ее стоимость составляет 369 китайских иен или примерно 4200 рублей. В настоящее время программа доступна только в Китае, но есть вероятность расширения на зарубежные рынки. В Китае программа разделена на этапы, первый начался в июле, второй продлится с августа по декабрь.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила