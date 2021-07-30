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Компания Huawei достаточно активно поддерживает даже не самые новые мобильные устройства обновлениями программного обеспечения, а теперь стало известно, что крупнейший китайский производитель потребительской электроники собирается предложить владельцам более чем 30 моделей смартфонов продлить жизнь своему устройству с помощью замены встроенного накопителя. Как подчеркивает GSMArena, в списке есть даже Nova 2S, анонсированной в декабре 2017 года.

В программе участвуют модели, которые Huawei переводит на новую операционную систему HarmonyOS. Уже в этом месяце владельцы смартфонов, присутствующих в списке, могут обратиться в центр обслуживания и воспользоваться услугой замены флэш-памяти. Владелец волен выбрать нужный объем — 128, 256 или 512 ГБ. Таким образом, для многих владельцев открывается возможность не только замены памяти, но и увеличения ее объема.

Источник изображения: Huawei / MyDrivers анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде 3060Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Gigabyte очень дешево в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Услуга не бесплатна, ее стоимость составляет 369 китайских иен или примерно 4200 рублей. В настоящее время программа доступна только в Китае, но есть вероятность расширения на зарубежные рынки. В Китае программа разделена на этапы, первый начался в июле, второй продлится с августа по декабрь.