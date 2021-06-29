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Microsoft сообщила о широкой доступности сервиса потоковой передачи xCloud для ПК и устройств Apple. Ранее сервисом облачного гейминга можно было воспользоваться только получив специальное приглашение, теперь xCloud доступен всем подписчикам Xbox Game Pass Ultimate в 22 странах, среди которых России по-прежнему нет.

Библиотека Xbox Game Pass с сотнями игр теперь доступна практически на любых устройствах под управлением Windows 10, iOS, MacOS и Android. Доступ к сервису осуществляется через веб-браузер, заявлена поддержка Microsoft Edge, Google Chrome и Apple Safari. Потоковая передача осуществляется в разрешении 1080p и 60 кадрах в секунду, что, по данным компании, обеспечивает минимальную задержку, наилучшее качество и совместимость для широкого спектра устройств.

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Также компания отмечает постепенную адаптацию игр к сенсорным экранам. На данный момент в библиотеке присутствует не менее 50 игр с поддержкой сенсорного управления, также поддерживается контроллер Xbox и мобильные игровые аксессуары. Сервис стремительно развивается и остается надеяться, что в России он все таки появится в ближайшее время, предоставив возможность любителям игр даже без новейшего оборудования насладиться любыми современными проектами.