Китайские майнеры перевозят самолетами тонны оборудования в США
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Власти Китая запрещают майнинг криптовалют в стране. Внутренняя Монголия, Сычуань и другие провинции и города принудительно отключают майнеров от электричества, а финансовые учреждения блокируют транзакции. В настоящее время добыча криптовалют в Китае больше нецелесообразна, и майнеры перевозят оборудование в другие страны.
По сообщению MyDrivers, еще до того, как Сычуань объявил о коллективном отключении электроэнергии, некоторые майнеры уже подготовились к переезду за границу. США — хороший выбор, Техас достаточно популярен у майнеров, в штате можно найти подходящий земельный участок в малонаселенном районе и построить там новый объект, а также рассчитывать на достаточно дешевую энергию. Помимо Техаса есть и другие регионы, которые также подходят для майнинга.
Недавно в сети появилась информация о перевозке 3 тонн майнингового оборудования в Мэриленд чартерным самолетом. Об этом сообщила журналист CNBC Юнис Юн в своем Twitter. Логистическая компания в Гуанчжоу предлагает очень выгодный тариф, всего $9,37 за кг, таким образом стоимость перевозки 3 тонн оборудования составит менее $30 000.
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