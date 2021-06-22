Необычную видеокарту Radeon P120 ITX заметили в презентации ASRock
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ASRock представила новый мини ПК совместно с одним из японских компьютерных магазинов. Модель DeskMini Max — это полноценный ПК в корпусе объемом всего лишь 9 л, он вызывает интерес своими нестандартными компонентами. Материнская плата ASRock X300-ITX выполнена в несколько расширенном форм факторе Mini-ITX, что позволило оснастить ее 4 слотами для оперативной памяти. На плате присутствует полноценный разъем PCIe, а корпус позволяет установить видеокарты длиной до 20 см, например, компактные варианты GeForce RTX 3060 Ti или, если вас интересуют профессиональные решения, Radeon Pro WX 5100.
Более интересным моментом является возможность комплектации компьютера видеокартой Radeon P120 ITX — этот ускоритель нигде не упоминался ранее. Возможно, это внутреннее обозначение компании ASRock. Также на загадочной модели присутствует наклейка Challenger, которая может быть обозначением новой серии. Модель получила один 8-контактный разъем питания. Как отмечает VideoCardz, внешние признаки позволяют предположить, что это может быть модель на базе графического процессора Navi 23.
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