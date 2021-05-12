Компания Ford анонсировала электрическую версию пикапа F-150
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Компания Ford анонсировала первую полностью электрическую модель пикапа F-150, которая получила название, возвращающее нас к легендарной модели 1993 года. Lightning — в то время это имя получила существенно доработанная командой Special Vehicle Team (SVT) версия. Она оснащалась мощным двигателем V8, позволяющим пикапу конкурировать со спортивными автомобилями. Теперь это имя получает абсолютно новая версия автомобиля, знаменующая следующий этап развития транспорта.
Пикапы серии F выпускаются Ford уже более 70 лет, это одни из самых популярных грузовых автомобилей в США, регулярно бьющие рекорды продаж. Среди новейших моделей F-150 уже появились гибриды с подключаемым электродвигателем, но единственными полностью электрическими автомобилями Ford на данный момент являются только кроссоверы Mustang Mach E.
Презентация электрического пикапа запланирована на 19 мая. Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании Ford в Дирборне, штат Мичиган. Как отмечает The Verge, начало продаж F-150 Lightning не стоит ожидать до 2022 года. Электрическая модель будет производиться на линии нового завода в Мичигане, которая продолжает строиться и, вероятно, не будет готова до конца этого года.
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