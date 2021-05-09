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В последние недели поклонников серии игр Battlefield дразнят различными слухами и «утечками» о следующей части франшизы. Согласно информации от инсайдеров, EA должна была уже представить первый трейлер новой Battlefield, но этого до сих пор не произошло. Том Хендерсон, информатор, в основном интересующийся онлайн-шутерами, объяснил, чем может объясняться задержка. Далее присутствуют спойлеры.

Неожиданно, но перенос трейлера Battlefield может быть связан с китайской ракетой «Чанчжэн 5-Б», которая вывела на орбиту первый модуль китайской космической станции и отправилась обратно на Землю в неуправляемом падении. Если вы видели снимки из нового трейлера Battlefield, то наверняка заметили присутствие на них ракеты. Как объясняет Том Хендерсон, сюжет трейлера завязан на катастрофе, следующей за взрывом ракеты. Не лучшее время выпускать такой трейлер во время того, как реальная неуправляемая ракета падает на Землю и представляет угрозу для людей.

Источник: Twitter @_Tom_Henderson_ анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Стало известно, что обломки китайской ракеты упали где-то в Индийском океане, можно расслабиться и, вероятно, ожидать появление трейлера следующей части Bettlefield в ближайшее время.