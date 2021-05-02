В Сети появились якобы скриншоты из новой Battlefield
Недавно DICE подогрела и без того горячий интерес игрового сообщества к новой части серии Battlefield, подтвердив многие слухи и утечки и пообещав, что официальный анонс «лучшего» проекта в данной франшизе состоится уже «скоро». Инсайдеров данное заявление не остудило, даже наоборот: сегодня в Сети всплыли якобы скриншоты из новинки.
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На снимках можно обнаружить полуостров во время надвигающегося шторма, винтокрылые транспортные средства, приближающиеся к ракетной пусковой установке, а также непосредственно вид из кабины пилота данного винтокрыла в непосредственной близости от ракеты.
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Подозрителен в этих скриншотах тот факт, что они полностью повторяют ранее утекавшие в Сеть наброски от известного в кругах фанатов Battlefield и Call of Duty инсайдера Тома Хендерсона. Скриншоты выглядят как дополненные и разрисованные наброски. С другой стороны, нельзя исключать возможности того, что всё это — часть хорошо спланированной PR-кампании.
Напомним, что новая Battlefield обеспечит невиданный ранее в серии масштаб боевых действий, порадует продвинутой разрушаемостью и элементами тотальной войны. Это официально. По слухам же, в игре также будет представлена королевская битва, а сам сеттинг проекта — недалёкое будущее с прототипами оружия будущего и суперсовременной только поступающей в войска техникой.
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