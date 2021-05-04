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Торги криптовалюты Chia начались вчера на ряде бирж и на момент написания стоимость монеты держится на отметке около 700 долларов США. Ажиотаж вокруг криптовалюты, для майнинга (фарминга) которой используются накопители, не утихает, что подталкивает производителей на выпуск специализированных моделей.

Компания TeamGroup сообщила об открытии предварительных заказов на NVMe накопителей T-CREATE EXPERT специально для фермеров Chia. В соответствии с описанием модели в каталоге, T-CREATE EXPERT предназначаются для создателей контента и предлагают невероятно высокую износостойкость при хороших скоростных показателях, соответствующих возможностям интерфейса PCIe 3 — скорости последовательного чтения и записи 3400/3000 МБайт/с, количество случайных операций ввода-вывода 180K/140K.

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Главное преимущество T-CREATE EXPERT — предельный объем записи на диск. Показатель TBW (Total Bytes Written) достигает 12000 ТБ для 2 ТБ модели. В свете последних событий такой накопитель теперь потребуется не только создателям контента, но и фермерам Chia, которые будут успешно использовать его для плоттинга. Стоит отметить и внушительный срок гарантии — 12 лет. Интересно, сохранится ли он при продаже устройств майнерам Chia, поскольку другие производители снижают гарантию для этой категории потребителей. Уточнений по этому вопросу нет, как и по вопросу стоимости устройства.