На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
Вчера, 3 мая, открылись торги криптовалюты Chia (XCH) на первых биржах. В их число вошли Gate.io, MXC.com, OKEX.com, Bibox.com и другие. Листинг Chia на Hotbit.io пришлось отложить из-за недавней кибератаки. К слову, на Gate.io торги долговыми расписками XCH (IOU) начались уже несколько дней назад.
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Стоимость монеты в первые часы торгов на бирже Gate.io взлетела до 1555 долларов США после чего опустилась обратно до 800 долларов и продолжает падать. Аналогичная картина наблюдалась и на других площадках, на YoBit.net токен и вовсе умудрился кратковременно взлететь до 9 BTC. Если Chia удастся закрепиться в ближайшее время на отметке около 800…1000 долларов, то ажиотаж вокруг монеты может настолько усилиться, что из продажи исчезнут практически любые накопители объемом от 500 ГБ.
В ближайшие дни стоимость актива может колебаться из-за постепенного ввода токенов основной сети. Всего в сети находится 21410000 монет, но только 410000 из них получены майнерами, остальные принадлежат команде Chia Network.
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В различных прогнозах монете Chia предсказывали стоимость 20 долларов, сейчас она в 30…40 раз выше, но продать ее по такой цене сложно. Участники внебиржевых торгов готовы заплатить за монету 5…20 долларов. Когда состоится листинг монеты на других крупных биржах, неизвестно, задержка может достигать нескольких месяцев.
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