Мобильная игра Battlefield от DICE и Industrial Toys выйдет в 2022 году
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Знаменитая франшиза Battlefield направляется на мобильные устройства. Мобильная версия игры разрабатывается и тестируется, ее дебют на смартфонах и планшетах запланирован на 2022 год. Разработку мобильной Battlefield ведет компания Industrial Toys в партнерстве с командой DICE, принадлежащей Electronic Arts.
Оскар Габриельсон, генеральный менеджер DICE, подчеркнул, что мобильный вариант Battlefield будет отдельной игрой, полностью созданной с нуля и не похожей на версию для консолей и персональных компьютеров.
Не уточняется, в чем будут заключаться отличия мобильной версии от основной франшизы. Вряд ли мобильная игра будет развиваться в другом сеттинге, ведь в этом случае разработчики потеряют множество интересных вариантов для перекрестных внутриигровых событий.
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Шутеры сейчас очень популярны на мобильных устройствах, и EA, вероятно, попытается войти в этот сегмент в надежде получить высокую прибыль. Всем известен грандиозный успех Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile. Количество загрузок последней достигло миллиарда, а выручка за 2020 год превысила 5 млрд долларов. В свою очередь, Call of Duty: Mobile принесла разработчикам Timi Studios за прошлый год около 10 млрд долларов, что открыло возможность начать разработку более крупных проектов для ПК и консолей.
Источник: Electronic Arts
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