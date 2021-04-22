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Знаменитая франшиза Battlefield направляется на мобильные устройства. Мобильная версия игры разрабатывается и тестируется, ее дебют на смартфонах и планшетах запланирован на 2022 год. Разработку мобильной Battlefield ведет компания Industrial Toys в партнерстве с командой DICE, принадлежащей Electronic Arts.

Оскар Габриельсон, генеральный менеджер DICE, подчеркнул, что мобильный вариант Battlefield будет отдельной игрой, полностью созданной с нуля и не похожей на версию для консолей и персональных компьютеров.

Источник: Twitter @Battlefield анонсы и реклама RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Не уточняется, в чем будут заключаться отличия мобильной версии от основной франшизы. Вряд ли мобильная игра будет развиваться в другом сеттинге, ведь в этом случае разработчики потеряют множество интересных вариантов для перекрестных внутриигровых событий.

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Шутеры сейчас очень популярны на мобильных устройствах, и EA, вероятно, попытается войти в этот сегмент в надежде получить высокую прибыль. Всем известен грандиозный успех Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile. Количество загрузок последней достигло миллиарда, а выручка за 2020 год превысила 5 млрд долларов. В свою очередь, Call of Duty: Mobile принесла разработчикам Timi Studios за прошлый год около 10 млрд долларов, что открыло возможность начать разработку более крупных проектов для ПК и консолей.

Источник: Electronic Arts