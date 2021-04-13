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Курс биткоина по отношению к доллару США установил новый рекорд, достигнув $63260. Главная криптовалюта сохраняет бычий тренд, за последнюю неделю ее цена выросла на 6%. Новый рекорд установлен перед публичным листингом криптовалютной биржи Coinbase на фондовой бирже Nasdaq, что является значимым событием для криптоиндустрии. Рост криптовалюты может положительно сказаться на оценке Coinbase, которая, по некоторым предположениям, может составить $100 млрд.

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На текущий скачок цен также оказывают влияние крупные инвесторы, которые не теряют интерес к биткоину. Накануне компания разработчик программного обеспечения MicroStrategy объявила, что ее совет директоров будет получать заработную плату в биткоинах. На сегодняшний день компания инвестировала в криптовалюту более $5 млрд, 5 апреля MicroStrategy пополнила свои запасы на 253 биткоина, потратив около $15 млн.

Ethereum также продолжает расти и устанавливает новый рекорд на отметке $2223.