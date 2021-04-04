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GeForce RTX 3080 Ti могла быть представлена в начале года, но ситуация на рынке неоднократно заставляла NVIDIA перенести дату выхода и каждый перенос сопровождался изменением характеристик. Перед последним переносом для видеокарты успели подготовить новый графический процессор GA102-250 и приступить к его производству.

Позже готовые GA102-250 было решено перемаркировать и использовать для текущих моделей. Покупатели новых GeForce RTX 3090 уже заметили, что в видеокартах установлен чип GA102-250. Теперь стало известно, что этот же чип используется и в новых моделях GeForce RTX 3080.

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Количество функциональных блоков в GA102-250 многократно изменялось, но в последней версии чипа оно совпадало с таковым в GA102-300 от GeForce RTX 3090. Поэтому никаких скрытых ограничений в перемаркированной версии графического чипа быть не должно.

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Возникает другой вопрос, возможна ли перепрошивка новых GeForce RTX 3080 в RTX 3090? Если GA102-250 изначально содержит 41 графический кластер (10496 CUDA-ядер) и все они полностью работоспособны, то, теоретически, их можно активировать прошивкой vBIOS от новых версий GeForce RTX 3090 с тем же перемаркированным чипом GA102-250. Информации об этом пока нет — приобрести видеокарты сложно, а стать обладателем нужной модели еще сложнее, к тому же их количество ограничено.