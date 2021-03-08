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Программа OCCT для всестороннего тестирования стабильности системы обновилась до версии 8.0.0, получив ряд очень полезных настроек. Для начала, стоит отметить положительные изменения в интерфейсе, который с каждой версией становится все более удобным и информативным. Но главный сюрприз ожидает пользователей в настройках тестирования процессора.

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Появилась возможность выбора для тестирования отдельных ядер и потоков процессора с возможностью циклической нагрузки или чередования. Минимальный период цикла или переключения составляет 150 мс, что позволяет создать высокую динамическую нагрузку на процессор. Это поможет добиться максимальной производительности с сохранением абсолютной стабильности и полезно для анализа алгоритмов увеличения частот в турбо-режиме. Также теперь доступен выбор уровня нагрузки: обычный или тяжелый.

В общей сложности новая версия насчитывает около 25 изменений, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте. Бесплатная версия программы ограничивает продолжительность тестирования 1 часом, персональная годовая подписка оценивается в 1856 рублей.