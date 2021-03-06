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В сети появился первый профессиональный обзор настольного процессора Intel 11-го поколения. Получено огромное количество результатов для приложений и игр при различных разрешениях и настройках графики, в том числе, при самых минимальных, что позволяет в полной мере оценить производительность процессора.

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Автором обзора является известный многим ресурс AnandTech и его главный редактор доктор Ян Катресс. В тестировании участвовал Core i7-11700K, его предшественники i9-9900KS, i7-10700K и конкуренты Ryzen 7 4750G и Ryzen 7 5800X от AMD. Использовалась видеокарта GeForce RTX 2080 Ti. Core i7-11700K и Ryzen 9 5800X были протестированы с памятью DDR4-3200, i7-10700K и Core i9-9900KS с памятью DDR4-2933 и DDR4-2666 соответственно. Полная информация о платформе осталась неизвестной из-за соглашения о неразглашении.



Производительность процессоров относительно i7-11700K.

Источник: Минимальные настройки графики.Производительность процессоров относительно i7-11700K.Источник: AnandTech

В игровом тесте процессор Rocket Lake-S показал довольно неутешительные результаты. Возможное объяснение этого — повышенные задержки кэша L3 и меж-ядерного взаимодействия. Intel все еще дорабатывает микрокоды, поэтому текущие показатели могут быть далеки от финальных. В тестах с низкими графическими настройками Ryzen 7 5800X лидер, Core i9-9900KS зачастую оказывается лучше, чем i7 10-го и 11-го поколений. В более тяжелых графических режимах ситуация несколько меняется и Core i9-9900KS уже чаще обгоняет не только своих последователей, но и Ryzen.

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Энергопотребление i7-11700K находится на уровне 130…155Вт. При этом температура процессора около 60°C. Однако энергопотребление достигает 225 Вт во время нагрузок AVX2, а с набором инструкций AVX-512 пик энергопотребления составил 292 Вт с максимальной температурой 104°C.

Источники: AnandTech, VideoCardz