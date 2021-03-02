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Ранее отмечалось, что студия IO Interactive сотрудничает с компанией Intel для оптимизации производительности последней части перезапуска франшизы Hitman. Релиз Hitman 3 состоялся 20 января, многие уже успели купить игру и завершить ее прохождение. Несмотря на это, Hitman 3 может стать участником промо-акции Intel.

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Информация об этом поступила от Twitter блогера @momomo_us, в распоряжении которого оказались правила распространения игрового набора Intel Hitman 3 Gaming Bundle. В правилах приведен список продуктов, которые могут участвовать в промо-акции. Здесь присутствует большой ассортимент моделей 10 и 11-го поколений, настольные и мобильные варианты, даже процессоры для высокопроизводительных платформ. Однако отмечается, что для проведения акции ритейлер может выбрать только часть моделей из списка.

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Исходя из опубликованного документа, можно предположить, что промо-акция начнется с появлением процессоров Rocket Lake-S в продаже — 30 марта.