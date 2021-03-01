Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Накануне в сети появились характеристики флагманов будущей серверной платформы AMD SP5. Инсайдер, известный в Twitter как ExecutableFix @ExecuFix, сообщил, что самый производительный вариант процессора семейства Genoa получит 96 ядер (192 потока). Подтверждается поддержка 12-канальной DDR5-5200 и 128 линий PCIe 5-го поколения.

Процессорный разъем получит 6096 контактов (LGA6096). Что касается конфигурации чиплетов, она осталась неизменна — 8 ядер Zen4 на каждый чиплет, максимальное количество которых 12. Процессор получится более квадратным.

Chiphell Источник: Twitter @9550pro анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Сегодня информация дополнилась интересной деталью, микроархитектура Zen4 получит поддержку инструкций AVX512, которые были внедрены компанией Intel в 2013 году, сообщил Twitter блогер HXL @9550pro. Этот набор инструкций часто критиковался специалистами, например, небезызвестный Линус Торвальдс высказывался о бесполезности этого набора команд, говоря, что он используется только для получения преимущества процессорами Intel в ряде бенчмарков. Стоит отметить, что Geekbench использует AVX512 в своих тестах, поэтому процессоры Intel обладают некоторым преимуществом.

реклама

Известные данные указывают на то, что в процессорах Alder Lake-S поддержки инструкций AVX512 не будет — набор команд пока невозможно интегрировать в гибридную архитектуру. Таким образом, Zen4 получит AVX512, в то время как big.LITTLE потеряет эту поддержку.