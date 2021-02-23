Видеокарты GeForce RTX 3060 с урезанным объемом памяти были зарегистрированы Palit
Продажи GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6 официально начинаются 25 февраля. NVIDIA ничего не говорила о более дешевых 6 ГБ вариантах, но слухи о них активно распространялись в сети. Урезанный вариант позволит сэкономить и, возможно, не потерять производительность за счет технологии DLSS.
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Кроме этого, вероятность найти и купить GeForce RTX 3060 гораздо выше — производительность самого эффективного алгоритма майнинга на этой видеокарте ограничена и модель уже не так привлекательна для майнеров. Вариант на 6 ГБ помог бы многим совершить долгожданное обновление.
В Twitter блогера @harukaze5719 появилось сообщение о регистрации Корейским национальным агентством радио-исследований 6 ГБ вариантов GeForce RTX 3060 от Palit, что свидетельствует о возможности выхода этих моделей. Теоретически, Palit может проявить инициативу и самостоятельно представить 6 ГБ варианты.
Также ранее были замечены 8 ГБ варианты RTX 3060 от Gainward и, если это не ошибка, то мы можем увидеть модель с модифицированным графическим процессором, поскольку стандартный GA106-300 не поддерживает шину 256-бит, получаемую при таком объеме видеопамяти.
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