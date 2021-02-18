GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти от Gainward прошли регистрацию в Корее
В базе данных Корейского национального агентства радиоисследований были обнаружены новые модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 от компании Gainward. Внимание они привлекли за счет нестандартной конфигурации памяти — 8 ГБ GDDR6.
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Стоит напомнить, что эталонные версии GeForce RTX 3060 оснащаются GDDR6 с общим объемом 12 ГБ и шиной 192-бит. Теоретически, конфигурация графического процессора GA106-300 не позволяет переключиться на схему с 8 ГБ из 8 чипов памяти и шиной 256-бит.
Информация может быть банальной ошибкой, либо NVIDIA и Gainward работают над новой версией GeForce RTX 3060 в стремлении наполнить рынок как можно большим количеством моделей и повысить шансы геймеров на приобретение новейшей игровой видеокарты.
Конфигурация с 8 ГБ GDDR6 потребует изменений в графическом чипе, вероятно, увеличения количества графических кластеров. Возможно ли повторение истории с GeForce GTX 970, которая получила 3,5 ГБ быстрой и 0,5 ГБ медленной памяти для реализации 256-битной шины, полноценно несовместимой с чипом GM204-200. Может быть, подобное решение оттолкнет майнеров.
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