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GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти от Gainward прошли регистрацию в Корее

Необычная конфигурация памяти, которая может потребовать изменений в графическом чипе. Или NVIDIA хочет повторить схему из GeForce GTX 970, объединяющую медленную память с быстрой и спасти модель от майнеров.
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В базе данных Корейского национального агентства радиоисследований были обнаружены новые модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 от компании Gainward. Внимание они привлекли за счет нестандартной конфигурации памяти — 8 ГБ GDDR6.

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Стоит напомнить, что эталонные версии GeForce RTX 3060 оснащаются GDDR6 с общим объемом 12 ГБ и шиной 192-бит. Теоретически, конфигурация графического процессора GA106-300 не позволяет переключиться на схему с 8 ГБ из 8 чипов памяти и шиной 256-бит.

Источник: rra.go.kr через Twitter @harukaze5719

 

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Информация может быть банальной ошибкой, либо NVIDIA и Gainward работают над новой версией GeForce RTX 3060 в стремлении наполнить рынок как можно большим количеством моделей и повысить шансы геймеров на приобретение новейшей игровой видеокарты.

Конфигурация с 8 ГБ GDDR6 потребует изменений в графическом чипе, вероятно, увеличения количества графических кластеров. Возможно ли повторение истории с GeForce GTX 970, которая получила 3,5 ГБ быстрой и 0,5 ГБ медленной памяти для реализации 256-битной шины, полноценно несовместимой с чипом GM204-200. Может быть, подобное решение оттолкнет майнеров.

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