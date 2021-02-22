Контроллер памяти Ryzen 7 5700G позволил разогнать DDR4 до 5333 МГц и добиться задержки 44 нс
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Вычислительная производительность инженерных образцов новых APU Cezanne оказалось не хуже, чем у родственного семейства Vermeer. Теперь дело дошло и до экстремального испытания возможностей встроенного контроллера памяти (IMC). Неизвестно, получили ли Ryzen 5000G какие-либо архитектурные улучшения, AMD пока не раскрывает никакой информации. Один из пользователей китайского форума ChipHell отметил, что возможности IMC в Ryzen 7 5700G гораздо выше, чем у представителей Renoir. Оперативную память на MSI MEG B550 UNIFY-X удалось разогнать до 5333 МГц при таймингах 18-24-24-46-1T и напряжении 1,74 В, что является очень высоким показателем. Шина Infinity Fabric работала в асинхронном режиме.
Также удалось сохранить стабильность на частоте 5000 МГц (16-17-17-36-1T) и 4733 МГц (14-14-14-28-1T), добившись задержки в тесте AIDA64 44,4 нс, что для процессоров Ryzen является труднодостижимым результатом. В последнем случае потребовалось повысить напряжение на памяти до 1,88 В, на контроллере — до 1,3 В.
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