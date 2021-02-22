В 90 миллионов долларов США оцениваются потенциальные убытки фабрики Samsung в Техасе
Аналитическое агентство TrendForce в своем исследовании ситуации с остановкой полупроводниковых фабрик Samsung, NXP и Infineon Semiconductors в Остине высказывало предположение, что производству при остановке удалось избежать серьезных потерь, поскольку все мероприятия были запланированы заблаговременно. Но убытков из-за простоя избежать не удастся никому.
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Издание The Korea Herald выяснило подробности о ситуации на площадках Samsung. Отмечается, что компании впервые приходится останавливать производство из-за отключения электроэнергии: «Это беспрецедентное событие на любом из заводов Samsung по производству микросхем», — цитирует издание представителя корейской компании.
Samsung была вынуждена направить в США группу инженеров для анализа последствий, запуска и наладки производства. Также сообщается, что первоначальный период отключения оценивался в 3 дня, однако фабрики все еще обесточены и, если энергоснабжение восстановится в ближайшее время, период простоя может достичь 10 дней. Убытки за это время оцениваются в $90 млн.
Остановка предприятий может нанести еще один удар по автомобильной промышленности. В отчете TrendForce упоминалось, что часть мощностей Samsung занята производством автомобильных чипов для таких компаний как Tesla и Renesas.
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