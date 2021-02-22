Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Аналитическое агентство TrendForce в своем исследовании ситуации с остановкой полупроводниковых фабрик Samsung, NXP и Infineon Semiconductors в Остине высказывало предположение, что производству при остановке удалось избежать серьезных потерь, поскольку все мероприятия были запланированы заблаговременно. Но убытков из-за простоя избежать не удастся никому.

Pixabay Автор оригинального фото 정수 이 реклама

Издание The Korea Herald выяснило подробности о ситуации на площадках Samsung. Отмечается, что компании впервые приходится останавливать производство из-за отключения электроэнергии: «Это беспрецедентное событие на любом из заводов Samsung по производству микросхем», — цитирует издание представителя корейской компании.

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Samsung была вынуждена направить в США группу инженеров для анализа последствий, запуска и наладки производства. Также сообщается, что первоначальный период отключения оценивался в 3 дня, однако фабрики все еще обесточены и, если энергоснабжение восстановится в ближайшее время, период простоя может достичь 10 дней. Убытки за это время оцениваются в $90 млн.

Остановка предприятий может нанести еще один удар по автомобильной промышленности. В отчете TrendForce упоминалось, что часть мощностей Samsung занята производством автомобильных чипов для таких компаний как Tesla и Renesas.