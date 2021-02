Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships — знаменитые симуляторы танковых, воздушных и морских сражений от компании Wargaming. Как и в любой free-to-play игре, эти проекты предлагают бесплатный доступ вместе с множеством различных платных бонусных материалов, которые ускоряют развитие и адаптацию в игровом мире.

Pixabay Автор оригинального фото Monica Volpin реклама

В Steam версии World of Warships стартовый набор Exclusive Starter Pack за 1320 рублей предлагает достаточно большой набор бонусов. Среди них отлично сбалансированный японский премиум линкор IV уровня, дополнительное место для корабля в порту, «прожженный» командир, камуфляжи, набор модификаций и целых 5 контейнеров с подарками.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Набор неплохой, тут не поспоришь, но и 1320 рублей деньги не малые. Однако сегодня до 21:00 по московскому времени его можно получить совершенно бесплатно ! Это отличная возможность ворваться в игру не на какой-нибудь барже, а на серьезно оснащенном корабле под командованием опытного капитана.

Отзывы об игре в основном положительные, любители собирать коллекционные материалы в Steam также будут рады возможности заработать редкие карточки. Разработчики радуют игроков подарками и за подписку на рассылку новостей в Steam.