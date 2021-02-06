Успей забрать бесплатно Exclusive Starter Pack для World of Warships в Steam
World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships — знаменитые симуляторы танковых, воздушных и морских сражений от компании Wargaming. Как и в любой free-to-play игре, эти проекты предлагают бесплатный доступ вместе с множеством различных платных бонусных материалов, которые ускоряют развитие и адаптацию в игровом мире.
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В Steam версии World of Warships стартовый набор Exclusive Starter Pack за 1320 рублей предлагает достаточно большой набор бонусов. Среди них отлично сбалансированный японский премиум линкор IV уровня, дополнительное место для корабля в порту, «прожженный» командир, камуфляжи, набор модификаций и целых 5 контейнеров с подарками.
Набор неплохой, тут не поспоришь, но и 1320 рублей деньги не малые. Однако сегодня до 21:00 по московскому времени его можно получить совершенно бесплатно! Это отличная возможность ворваться в игру не на какой-нибудь барже, а на серьезно оснащенном корабле под командованием опытного капитана.
Отзывы об игре в основном положительные, любители собирать коллекционные материалы в Steam также будут рады возможности заработать редкие карточки. Разработчики радуют игроков подарками и за подписку на рассылку новостей в Steam.
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