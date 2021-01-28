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В компанию Intel продолжают возвращаться сотрудники с огромным опытом. Назначение генеральным директором технического специалиста, а не эффективного менеджера, уже привлекло внимание Гленна Хинтона (Glenn Hinton), проработавшего в компании не менее 35 лет и принимавшего участие во множестве разработок, среди которых и успешная архитектура Nehalem. Теперь к компании присоединяется еще один опытный специалист.

Intel официально сообщила, что Сунил Шеной (Sunil Shenoy), ранее проработавший в компании более 30 лет, возвращается, чтобы «возглавить критически важную работу по проектированию, разработке, проверке и производству блоков микросхем и систем на кристалле (SoC)». До этого Сунил Шеной занимал должность старшего вице-президента и генерального менеджера в компании SiFive, занимающейся разработкой решений на базе архитектуры RISC-V и входящей в список инвестиционных программ Intel Capital.

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Ресурс Tom’s Hardware также отметил, что Патрик Гелсинджер (Patrick Gelsinger) привлекает в Intel таланты из VMware, так на позицию технического директора подразделения, разрабатывающего решения для центров обработки данных, был приглашен Гвидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller) — бывший исполнительный директор компании VMware.