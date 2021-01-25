Samsung получает 14-нм заказы Intel на производство контроллеров материнских плат
Восточно-азиатские СМИ сообщают, что компания Intel перевела производство 14-нм компонентов на мощности Samsung. Речь идет о контроллерах ввода-вывода для материнских плат или южных мостах. Производством займется фабрика в США, располагающаяся в столице штата Техас — Остине. Фабрика Samsung в Остине играет значительную роль в обеспечении заказов американских технологических компаний. Впервые, вероятно, эта новость появилась на ресурсе KED Global. Официально данные не подтверждены.
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На данный момент все еще до конца непонятно, какие заказы и каким подрядчикам отдаст Intel. По одним данным, компания уже достигла успехов в переговорах с TSMC о производстве процессоров на базе 5-нм техпроцесса. Как сообщал ресурс TrendForce, тайваньский подрядчик займется производством не только бюджетных моделей Core i3, но и более производительных решений.
Позже стало известно, что Intel надеется сохранить свое производство процессоров. В свежей новости на HardwareTimes также утверждается, что Intel еще не заключила ни одного контракта с TSMC на производство по 5-нм техпроцессу. Возможно, путаница вызвана и активной работой нового генерального директора, новые планы которого не совсем совпадают с ранее установленным курсом.
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