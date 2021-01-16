Battlefield 6 может стать эксклюзивом для Xbox Series и ПК
Вчера компания Microsoft рассказала о будущих эксклюзивах Xbox в 2021 году. Это действительно «фантастический» список. Можно догадаться, что это далеко не все сюрпризы Microsoft и команды Xbox, особенно после того, как стало известно об эксклюзивности для Xbox и ПК долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2.
реклама
Еще одним эксклюзивом Microsoft может стать следующая часть Battlefield. К такому выводу пользователи приходят после комментария одного из разработчиков команды EA DICE. Ангел Кавазов (Angel Kavazov) на форуме ResetEra намекнул, что «Есть довольно много проектов, которые еще не анонсированы».
Разработка Battlefield 6 идет полным ходом. Новая часть франшизы должна появиться на новогодних праздниках 2021-2022 года. По сообщениям инсайдеров, участники закрытого тестирования довольны игрой. Свидетелями какого военного конфликта станут игроки — пока неизвестно.
С уверенностью можно сказать, что Battlefield 6 заставит многих пересмотреть конфигурацию своего компьютера. Масштабы Batllefield, которые в 6 части обещают выйти на новый уровень, всегда требовали производительных систем. Xbox Series X с ее большими терафлопсами вполне может стать ключевой консолью для Battlefield 6, отказ от PlayStation 5 позволит разработчикам избежать необходимости оптимизации для другой аппаратной и программной платформы.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила