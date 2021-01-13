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Падение биткоина завершилось отскоком на 20%, однако криптовалюта не продолжила свой рост, встретив сопротивление на отметке $35000. Чего ожидать дальше, роста или падения? Часть аналитиков считает, что грандиозное ралли биткоина близко к завершению.

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Ресурс Cointelegraph намекает, что нужно проявить осторожность и тщательно обдумывать операции. Аналитики подчеркивают, что на фьючерсном рынке сохраняется высокая ставка финансирования, высока вероятность роста и укрепления доллара США. Подробности программы экономического стимулирования избранного президента США могут как обрушить криптовалюту, так и вызвать новый этап ее стремительного роста.

Глава аналитического сервиса CryptoQuant, Ки Янг Джу (Ki Young Ju), на своей странице @ki_young_ju в Twitter отметил, что текущая ситуация на рынке говорит о высокой вероятности повторного падения криптовалюты. По наблюдениям Ки Янг Джу, майнеры и крупные инвесторы выставляют на продажу свои запасы монет, чтобы успеть получить прибыль перед возможным обвалом. При этом биржа Coinbase не фиксирует оттока криптовалюты и притока стейблкоинов, что говорит о снижении интереса к биткоину.