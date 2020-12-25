ROG Strix RTX 3080 Ti обнаружили в списке моделей на сайте ASUS
Несколько последних месяцев были насыщены слухами о подготовке компанией NVIDIA обновленного флагмана в линейке видеокарт GeForce RTX 30-серии. Текущая версия RTX 3080 не устраивает многих объемом видеопамяти, который ограничивается лишь 10 ГБ. Новая RTX 3080 Ti должна получить 20 ГБ, но этим изменения не ограничатся, модель получит более производительный чип, в которым, по слухам, будет такое же количество CUDA-ядер, как и в версии для RTX 3090.
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Существование видеокарты подтверждалось находками в драйверах и программном обеспечении, а теперь модель ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING появилась и в листинге на сайте компании ASUS. Об этом сообщил ресурс DSOGaming.
Действительно, если перейти на страницу поддержки, то в группе видеокарт бренда ROG Strix можно обнаружить нужную модель. Это еще раз подтверждает скорую презентацию новинки. Стоит напомнить, что 12 января NVIDIA проведет онлайн-мероприятие. Ожидается, что на нем будут представлены видеокарты GeForce RTX 3060, однако дело может дойти и до RTX 3080 Ti. Но появится новый флагман не раньше февраля.
Источник: DSOGaming
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