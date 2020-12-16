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NVIDIA запланировала на 12 января онлайн-трансляцию - что ожидать от компании

У NVIDIA может анонсировать большое количество новых продуктов.
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Начало следующего года должно быть насыщено новыми анонсами. Предполагается, что целый ряд новых продуктов от различных производителей будет представлен на выставке CES 2021. По слухам, на этом мероприятии может состояться анонс новых мобильных и настольных процессоров Intel, материнских плат на базе 500 серии наборов системной логики, мобильных процессоров AMD и настольных видеокарт среднего сегмента Radeon RX 6700, и других интересных новинок.

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Несколько часов назад NVIDIA официально сообщила о трансляции, запланированной на 12 января — на следующий день после открытия онлайн конференции CES 2021. Как отмечается в небольшом комментарии, компания планирует рассказать о последних инновациях в играх и графике.

NVIDIA может представить 12 января множество новых продуктов. Среди них высокопроизводительные мобильные видеокарты Ampere, а также новые настольные модели. По последней информации, среди готовящихся моделей присутствует новый флагман GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ и ряд моделей среднего сегмента — RTX 3060 с 12 и 6 ГБ видеопамяти. Наиболее вероятно, что 12 января будут представлены только мобильные видеокарты и, возможно, RTX 3060 6 ГБ, остальные могут задержаться до весны.

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21:01
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21:00
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Maks Panteleev
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Ну так 3080 стоит под сотку. Если выбирать между 3080 за сотку и 3090 за 140 то выбор очевиден) но вменяемый человек ждёт 3080 ti)
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
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