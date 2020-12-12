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Похоже, что в следующем году NVIDIA планирует расширять ассортимент графических ускорителей на базе архитектуры Ampere. В последних слухах утверждается, что ускорители Hopper, появление которых ожидалось в 2021 году, будут отложены, а это значит, что в ближайший год мы можем увидеть множество новых моделей GeForce RTX 30-серии в модификациях Ti, Super или даже 40-серию на базе доработанного Ampere.

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В последний месяц появляется все больше информации о новом флагмане GeForce RTX 3080 Ti. Слухи о подготовке видеокарты поступили от партнеров NVIDIA по производству печатных плат, данные, подтверждающие существование RTX 3080 Ti, были обнаружены в драйверах компании HP. Теперь поддержка RTX 3080 Ti была добавлена и в известную утилиту AIDA64.

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В бета-версию AIDA64 6.30.5523 также была добавлена поддержка мобильных видеокарт GeForce RTX 3070 и, похоже, что нас ожидают версии с 16 ГБ видеопамяти. Также в списке присутствуют модели GeForce RTX 3060 и RTX 3050, основанные на графических чипах GA106 и GA107.