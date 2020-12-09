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Ресурс VideoCardz сообщает о новых уликах, подтверждающих существование видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, мифического графического процессора GA103 и других моделей NVIDIA. Ранее уже сообщалось, что NVIDIA с большой вероятностью представит Titanium версию своего текущего флагманского решения в начале следующего года. Модель должна стать прямым конкурентом AMD Radeon RX 6900 XT, предлагая за аналогичную стоимость $999 более высокую производительность и наличие технологий RTX и DLSS.

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По различной информации, графический процессор GA103 является первым прототипом для видеокарты GeForce RTX 3080. Этот чип был заморожен после того, как NVIDIA решила применять для флагмана линейки урезанный вариант GA102-200. Когда в сети появились первые слухи о появлении видеокарт Ti, в слухах появилась информация о возрождении графического чипа GA103.

Теперь стало известно, что в новых драйверах компании HP для OEM-систем на базе видеокарт NVIDIA GeForce были обнаружены идентификационные номера GeForce RTX 3080 Ti и графического процессора GA103. Отмечается, что информация не является абсолютно точной, поскольку соотнесением идентификационных номеров и моделей занимаются энтузиасты, однако вероятность достоверности данных очень высока. Также в базе данных появились графические процессоры GA106 и GA107. Первый, вероятно, станет основой GeForce RTX 3060M, второй предназначается для бюджетной модели RTX 3050.

Источник изображения: pci-ids.ucw.cz через videocardz.com анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке -40% на HDD Fujitsu в Регарде RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник: VideoCardz, The PCI ID Repository