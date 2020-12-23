Разработчики Warframe рассказали, как на студию повлияет новый китайский владелец
Недавно китайская компания Tencent приобрела Leyou, под крылом которой, в том числе, находятся разработчики Warframe — популярного онлайн-экшена. В Warframe только на платформе Steam ежедневно играет более 60 тыс. человек (по данным Steamdb). Недавно игра появилась и в Epic Games Store, предлагая подарки за смену игрового сервиса.
реклама
На прошлой неделе Digital Extremes представила нового варфрейма — Lavos
Большое сообщество игроков интересовала судьба Digital Extremes в составе Tencent, будет ли вмешиваться новый владелец в дела студии. Разработчики ответили на этот и другие вопросы в официальном заявлении. Сообщается, что студия останется творчески независимой — Tencent не будет вмешиваться в разработку и влиять на развитие игры. Но, вероятно, Tencent все-таки напомнила разработчикам, что китайская версия Warframe серьезно отстает от европейской и Digital Extremes уже начала совместную работу над обновлением.
Главные планы Digital Extremes остаются неизменными — продолжится расширение поддержки консолей следующего поколения Xbox Series X|S, разработка и внедрение новых функций в следующее большое обновление The New War с космическими сражениями Corpus Railjack, которое станет доступно в 2021 году.
Источник: Digital Extremes
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила