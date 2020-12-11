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Epic Games привлекает в свой цифровой сервис все больше и больше популярных проектов. Вероятно, компания предлагает отличные условия сотрудничества, поскольку ей удается договориться с разработчиками о постоянной или временной эксклюзивности игры для сервиса Epic Games Store.

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На этот раз очередь дошла до популярной многопользовательской игры Warframe. Стоит сразу успокоить поклонников Steam — игра останется доступной на платформе Valve, но Epic Games явно заинтересует сообщество игроков своим уникальным предложением, доступным в течение ограниченного периода времени.

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Выбрав Epic Games Store в качестве платформы для игры в Warframe, все игроки получат бесплатно уникальный набор оружия Unreal Tournament Weapon Bundle. Как можно догадаться, это набор пушек из знаменитого шутера, которые были подготовлены в сотрудничестве с Epic Games — соавтором Unreal Tournament.

Кроме уникальных скинов набор содержит модификаторы оружия для повышения шанса критического урона, который хорошо сочетается с ракетницами большого радиуса поражения. Также в наборе присутствует ускоритель синтеза и замечательная сандана для украшения вашего героя.

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Источник: Warframe.com, Epic Games Store