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Инсайдер, известный в Twitter под псевдонимом @kopite7kimi, сообщает о том, что следующая архитектура NVIDIA может получить кодовое имя в честь Ады Лавлейс — математика и автора первой программы, которая должна была определять числа Бернулли на механической вычислительной машине Чарльза Беббиджа.

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По мнению инсайдера, семейство графических чипов Lovelace будет основано на 5-нм техпроцессе. Изготовление чипов может взять на себя Samsung. Накануне стало известно, что NVIDIA продлила контракт с южнокорейским гигантом на выпуск 8-нм чипов Ampere. Вероятно, в будущем компании продолжат сотрудничество.

Фабрики TSMC загружены, а Samsung привлекает скидками. К тому же, если NVIDIA продолжит использовать одну архитектуру для профессиональных и потребительских решений, разделяя их производство между TSMC и Samsung, то это позволит сохранить гибкость и устойчивость к производственным проблемам у одного из подрядчиков.

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Ресурс VideoCardz также подчеркивает, что Ада Лавлейс является одним из «героев NVIDIA», среди которых также присутствует Эдсгер Дейкстра, Дональд Кнут, Маргарет Гамильтон, Алан Тьюринг, Айвен Сазерленд, Джордж Буль, Грейс Хоппер и Джон фон Нейман.