Lovelace — возможное кодовое имя для следующего семейства 5-нм графических чипов NVIDIA
Инсайдер, известный в Twitter под псевдонимом @kopite7kimi, сообщает о том, что следующая архитектура NVIDIA может получить кодовое имя в честь Ады Лавлейс — математика и автора первой программы, которая должна была определять числа Бернулли на механической вычислительной машине Чарльза Беббиджа.
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По мнению инсайдера, семейство графических чипов Lovelace будет основано на 5-нм техпроцессе. Изготовление чипов может взять на себя Samsung. Накануне стало известно, что NVIDIA продлила контракт с южнокорейским гигантом на выпуск 8-нм чипов Ampere. Вероятно, в будущем компании продолжат сотрудничество.
Фабрики TSMC загружены, а Samsung привлекает скидками. К тому же, если NVIDIA продолжит использовать одну архитектуру для профессиональных и потребительских решений, разделяя их производство между TSMC и Samsung, то это позволит сохранить гибкость и устойчивость к производственным проблемам у одного из подрядчиков.
Ресурс VideoCardz также подчеркивает, что Ада Лавлейс является одним из «героев NVIDIA», среди которых также присутствует Эдсгер Дейкстра, Дональд Кнут, Маргарет Гамильтон, Алан Тьюринг, Айвен Сазерленд, Джордж Буль, Грейс Хоппер и Джон фон Нейман.
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