Корейское издание The Korea Economic Daily сегодня сообщило о заключении компанией NVIDIA второго контракта с Samsung Electronics на выпуск 8-нм графических процессоров семейства Ampere для игрового применения. Первый контракт, как отмечает источник, был заключён в сентябре этого года.

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Источник изображения: NVIDIA

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Слухи о недовольстве NVIDIA уровнем выхода годной продукции на конвейере Samsung, который стал одной из причин дефицита видеокарт семейства GeForce RTX 30, регулярно обсуждались в прессе. Сообщалось, что TSMC может перехватить инициативу, но этого не произошло. Скорее всего, TSMC слишком загружена заказами, да и адаптация игровых графических процессоров NVIDIA к 7-нм технологии тайваньского подрядчика потребовала бы некоторых затрат и усилий.

NVIDIA, к тому же, могли потребоваться дополнительные объёмы выпуска не только в связи с предстоящим расширением модельного ряда настольных видеокарт GeForce RTX 30, но и в свете скорого анонса мобильных аналогов. Получается, что NVIDIA будет и дальше зависеть в этом вопросе от Samsung.