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Сегодня стало известно, что корейский технологический гигант Samsung Electronics и его подразделение Samsung Foundry снизило цены, чтобы побудить компанию Qualcomm Incorporated разместить заказы на производство процессоров для смартфонов последнего поколения на своем заводе. Qualcomm, которая использует новейший производственный 5-нм техпроцесс Samsung, стала одним из её немногих клиентов, поскольку остальные участники рынка предпочли воспользоваться услугами тайваньской TSMC. Данная информация о снижении цен предоставлена китайским издательским домом ITHome, который ссылается на неназванные отраслевые источники.

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Ожидается, что в будущем конкуренция между Samsung Foundry и ее единственным конкурентом TSMC будет только расти, причем последняя, по прогнозам, сохранит значительное преимущество над корейской фирмой. По оценкам исследовательской компании TrendForce, глобальная выручка литейного производства вырастет примерно на 24% в годовом исчислении в 2020 году, поскольку экономические сдвиги, вызванные пандемией, вызывают всплеск спроса на бытовую электронику, такую как ноутбуки и смартфоны.

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Однако это будет не единственный год, когда выручка сектора чипов растет. В TrendForce также считают, что в 2021 году выручка будет увеличиваться, но более медленными темпами, примерно на 5%. В течение этого периода времени и TSMC, и Samsung увеличат свои производственные мощности на 5-нм линиях, и ожидается, что Samsung немного приблизится к TSMC, при этом последний останется доминирующим производителем к концу года.

Несмотря на жесткую конкуренцию, с которой Samsung сталкивается со стороны TSMC в секторе чипов, ранее сегодня акции южнокорейского гиганта показали значительный рост, который был вызван оптимизмом в отношении сектора микросхем в корейской промышленности, поскольку аналитики учли влияние отчета World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

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В своем отчете WSTS прогнозирует общий доход отрасли в 433 миллиарда долларов. 12% этого роста придется на сегмент памяти, где Samsung и еще одна корейская компания SK Hynix являются доминирующими игроками на мировом рынке. Вслед за ростом памяти следует сегмент сенсоров, который, как ожидается, вырастет на 7,4% в 2020 году.

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Важно отметить, что WSTS также считает, что рост в 2021 году будет опережать рост 2020 года. В следующем году сегмент полупроводников вырастет на 8,4%, так как он будет подпитываться сектором оптоэлектроники и памяти - оба показателя, как ожидается, будут выражаться двузначными числами. Аналитики также ожидают, что в следующем году рост спроса превысит рост предложения в сегменте памяти.