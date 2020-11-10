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Китайский технологический портал HKEPC сообщил, что один из тайваньских производителей печатных плат подтвердил намерения NVIDIA представить новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3080 Ti. Появление новинки запланировано на январь следующего года. Стоимость обновленной версии составит $999, GeForce RTX 3080 Ti будет позиционироваться, как прямой конкурент AMD Radeon RX 6900 XT.

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Удивительно, но по данным, которые получил ресурс HKEPC, характеристики новой версии графического процессора GA102 практически не будут отличаться от «свирепого» варианта, используемого в GeForce RTX 3090. Графический процессор, который получил кодовое имя GA102-250-KD-A1, будет располагать теми же 10496 CUDA-ядрами, что и GA102-300-A1. Печатная плата для новой видеокарты получила кодовое обозначение PG133-SKU15.

Основные изменения коснутся видеопамяти, объем которой уменьшится до 20 ГБ, при этом шина данных составит 320-бит. Тип видеопамяти останется неизменным — GDDR6X.

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Суммарное энергопотребление GeForce RTX 3080 Ti составит 320 Вт, как и у обычной версии GeForce RTX 3080. Вероятно, удержать энергопотребление удалось не только за счет меньшего объема памяти, но и за счет меньших частот графического чипа. Это может позволить повысить стабильность модели, что кажется достаточно актуальным в свете сообщений о различных нарушениях работы новых видеокарт.

Источник: HKEPC