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NVIDIA опубликовала в социальных сетях рендер эталонной версии GeForce RTX 3070. Удивление вызвало наличие на видеокарте 8-контактного разъема питания вместо 12-контактного, заявленного в спецификациях ранее. Это вызвало массу вопросов. Отказывается ли NVIDIA от 12-контактного разъема питания, к которому уже адаптировались производители блоков питания, или видеокарта будет производиться в нескольких версиях?

Ресурс TechPowerUp получил официальный ответ от компании, в котором сообщается, что GeForce RTX 3070 сохранит 12-контактый разъем, а рендеры, представленные NVIDIA, являются концептуальными и не отражают точные технические особенности продукта. Вероятно, компания заменит рендер в ближайшее время.

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Стоит отметить, что несмотря на наличие у GeForce RTX 3070 12-контактного разъема, видеокарта комплектуется переходником только на половину контактов. Модель не обладает энергопотреблением, требующим полнофункционального разъема дополнительного питания. В соответствии со спецификациями, энергопотребление RTX 3070 составляет 220 Вт, что могло позволить использовать один 8-контактный разъем. Но в итоге остался 12-контактный с комплектным переходником 12 на 8, использующим 6 физических контактов оригинального разъема.