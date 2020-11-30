8-контактный разъем у RTX 3070 — NVIDIA обрадовала покупателей, но это оказалось ошибкой
NVIDIA опубликовала в социальных сетях рендер эталонной версии GeForce RTX 3070. Удивление вызвало наличие на видеокарте 8-контактного разъема питания вместо 12-контактного, заявленного в спецификациях ранее. Это вызвало массу вопросов. Отказывается ли NVIDIA от 12-контактного разъема питания, к которому уже адаптировались производители блоков питания, или видеокарта будет производиться в нескольких версиях?
реклама
Ресурс TechPowerUp получил официальный ответ от компании, в котором сообщается, что GeForce RTX 3070 сохранит 12-контактый разъем, а рендеры, представленные NVIDIA, являются концептуальными и не отражают точные технические особенности продукта. Вероятно, компания заменит рендер в ближайшее время.
Стоит отметить, что несмотря на наличие у GeForce RTX 3070 12-контактного разъема, видеокарта комплектуется переходником только на половину контактов. Модель не обладает энергопотреблением, требующим полнофункционального разъема дополнительного питания. В соответствии со спецификациями, энергопотребление RTX 3070 составляет 220 Вт, что могло позволить использовать один 8-контактный разъем. Но в итоге остался 12-контактный с комплектным переходником 12 на 8, использующим 6 физических контактов оригинального разъема.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила