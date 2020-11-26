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Технический ресурс TechPowerUp со ссылкой на Digitimes сообщает, что стоимость производства 8-дюймовых пластин в следующем году вырастет до 40%. Многие могут отметить, что для производства современных процессоров используются пластины диаметром 12 дюймов, а о существенном росте стоимости их производства пока ничего не слышно. Однако уже известно, что расходы TSMC, которая производит процессоры для AMD, Apple и других заказчиков, вырастут как минимум на 20% в связи с увеличением заработной платы персонала.

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Не стоит недооценивать вклад 8-дюймовых пластин в производство электроники. Они широко используются для датчиков, сенсоров, транзисторов, различных микроконтроллеров, радио-модулей и множества других чипов, которые пользователи привыкли не замечать в своих устройствах.

Все это в совокупности может привести к серьезному росту цен. Чтобы внести немного позитива в эту мрачную новость, стоит отметить, что по сообщению портала MyDrivers, ссылающегося на исследования рынка от компании TrendForce, цены на флэш-память продолжают падать. Это позволяет сохранить надежду, что в следующем году можно будет позволить себе приобрести твердотельные накопители и карты памяти без существенного удара по бюджету.