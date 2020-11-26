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Электроника подорожает в 2021 году из-за роста стоимости производства полупроводниковых пластин

Плохие новости ожидают тех, кто откладывает покупку электроники на следующий год, поскольку ее стоимость должна существенно возрасти. Это касается любых устройств, будь то бытовая электроника, гаджеты или компьютерные комплектующие. Причиной является рост стоимости производства полупроводниковых пластин.
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Технический ресурс TechPowerUp со ссылкой на Digitimes сообщает, что стоимость производства 8-дюймовых пластин в следующем году вырастет до 40%. Многие могут отметить, что для производства современных процессоров используются пластины диаметром 12 дюймов, а о существенном росте стоимости их производства пока ничего не слышно. Однако уже известно, что расходы TSMC, которая производит процессоры для AMD, Apple и других заказчиков, вырастут как минимум на 20% в связи с увеличением заработной платы персонала.

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Не стоит недооценивать вклад 8-дюймовых пластин в производство электроники. Они широко используются для датчиков, сенсоров, транзисторов, различных микроконтроллеров, радио-модулей и множества других чипов, которые пользователи привыкли не замечать в своих устройствах.

Все это в совокупности может привести к серьезному росту цен. Чтобы внести немного позитива в эту мрачную новость, стоит отметить, что по сообщению портала MyDrivers, ссылающегося на исследования рынка от компании TrendForce, цены на флэш-память продолжают падать. Это позволяет сохранить надежду, что в следующем году можно будет позволить себе приобрести твердотельные накопители и карты памяти без существенного удара по бюджету.

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Теги

amd intel nvidia смартфоны видеокарты электроника tsmc цены nvidia 2019 процесоры
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Электроника подорожает в 2021 году из-за роста стоимости производства полупроводниковых пластин
Rammen
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